Gazzetta - Milan all'esame Toro. Pioli cambia la trequarti: dentro Kessiè e Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria dell'Inter di ieri sera contro il Bologna il Milan non può permettersi altri stop, al contrario è il momento di accelerare per i rossoneri. Per farlo, sottolinea la Gazzetta dello Sport nell'edizione di questa mattina, Pioli cambia alcune combinazioni per provare a scardinare la difesa del Torino di Ivan Juric.

CAMBI SULLA TREQUARTI - Le prestazioni non positive di Messias nelle ultime uscite, hanno portato Pioli al rilancio dal primo minuto di Alexis Saelemakers. L'esterno belga non era titolare dal 5 febbraio, semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Inter. Andrà in panchina anche Brahim Diaz, riportando così Franck Kessiè al centro della trequarti, nella speranza che possa illuminare Olivier Giroud, decisivo all'andata.

QUESTIONE DI TESTA - Oltre ai cambi tattici, c’è dell’altro: il fattore testa. Contro il Bologna i rossoneri non sono riusciti a concretizzare, mentre con metto il Cagliari il Milena aveva saputo gestire le attesa. Di certo il Milan, finora, è stato più forte della concorrenza, degli infortuni che lo hanno provato dei suoi uomini chiave, da Ibra a Kjaer; e ancora più sicuramente di alcune scelte arbitrali. Per battere il Torino di Juric, come ha detto Pioli in conferenza, “serve mentalità”.