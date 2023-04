Gazzetta - Milan, altro stop per Ibra. Futuro incerto: il suo rinnovo non è una priorità per il club

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Domenica dove essere il giorno del suo ritorno in campo dopo l'infortunio rimediato un mese fa in nazionale e invece purtroppo Zlatan Ibrahimovic si è rifatto male, stavolta al polpaccio, proprio poco prima di entrare sul terreno di gioco. Stefano Pioli aveva già deciso di inserirlo nel finale della sfida contro il Lecce, lo svedese si sta riscaldando a bordocampo, ma ad un certo punto è stato costretto a fermarsi e a rientrare negli spogliatoi.

ESAMI - Una brutta tegola per il Milan e soprattutto per il giocatore che aveva grande voglia di dare il suo contributo nella corsa verso la qualificazione alla prossima Championsn League. E invece Ibra deve fermarsi un'altra volta. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore Zlatan si sottoporrà ad alcuni esami per verificare l’entità dell’ennesimo infortunio, ma la sensazione è che al massimo potrà recuperare per una delle ultime partite. La preoccupazione più grande, però, è che la sua stagione possa anche essere già terminata.

FUTURO INCERTO - Sarà solo un arrivederci o un addio? Se lo chiede stamattina pure la Rosea che spiega che il Milan e Ibra non si sono ancora dati appuntamento per parlare del futuro (il suo attuale contratto scade il prossimo 30 giugno). Vero che il rinnovo potrebbe arrivare a cifre molto basse, ma al momento il suo prolungamento non è una priorità in via Aldo Rossi. In estate il Diavolo interverrà con ogni probabilità in attacco per affiancare a Giroud un centravanti giovane e quindi potrebbe non esserci più spazio per Zlatan.