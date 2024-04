Gazzetta - Milan, ampio turnover contro il Sassuolo: le possibili scelte di Pioli

Dopo la sfida di domani contro il Sassuolo, il Milan è atteso da due gare fondamentali contro Roma (ritorno dei quarti di Europa League) e Inter. Per questo motivo, contro i neroverdi, Stefano Pioli farà un ampio turnover per far riposare qualche titolarissimo e permettergli di arrivare al top per le due partite contro giallorossi e nerazzurri. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta le possibili scelte del tecnico milanista.

DIFESA E CENTROCAMPO - La difesa potrebbe cambiare tutta rispetto a giovedì in Europa League: in mezzo ci sarà il ritorno di Fikayo Tomori che non ha giocato contro la Roma in quanto squalificato. Al suo fianco dovrebbe esserci Simon Kjaer. Novità anche sulle fasce dove Alessandro Florenzi prenderà il posto di Davide Calabria a destra, mentre a sinistra possibile chance dal primo minuto per Filippo Terracciano. A centrocampo, Tijjani Reijnders e Ismael Bennacer verranno invece sostituiti da Yacine Adli e Yunus Musah.

CAMBIA L'ATTACCO - Importanti novità anche in attacco: turno di riposo per Rafael Leao e Olivier Giroud, molto deludenti contro la Roma, e chance dall'inizio per Noah Okafor e Luka Jovic, quest'ultimo rimasto in panchina per 90' nel match europeo contro i giallorossi nonostante la prestazione sotto tono del francese. Maglia da titolare, infine, anche per Samuel Chukwueze, sicuramente uno dei più in forma nel Milan in questo momento (ottimo ingresso in campo anche giovedì contro la Roma).