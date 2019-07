Gazzetta - Milan, André Silva verso il Monaco: ora può partire l'assalto rossonero a Correa

Il mercato del Milan finalmente inizia a muoversi seriamente: i rossoneri stanno infatti chiudendo la cessione di André Silva al Monaco e subito dopo andranno all'assalto di Angel Correa, attaccante dell'Atletico Madrid. Il portoghese ha lasciato ieri il ritiro del Diavolo a Boston ed è volato nel Principato per chiudere con i monegaschi, che verseranno circa 30 milioni di euro nelle casse milaniste. Per il club di via Aldo Rossi, oltre a risparmiare sull'ingaggio dell'ex Porto (in totale 12 milioni di euro), ci sarà un'importante plusvalenza di circa nove milioni.

AFFONDO PER CORREA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ora il Milan ha le risorse per provare l'affondo per Correa: l'Atletico continua a chiedere 50 milioni, mentre la società rossonera non vorrebbe andare oltre i 35 milioni. Nei prossimi giorni, si attendono poi sviluppi anche sul fronte Cutrone, il quale resta nel mirino del Wolverhampton. Dal giovane centravanti milanista potrebbero arrivare altri milioni da investire poi nel mercato in entrata.

PRIMO OBIETTIVO - Angel Correa è il primo obiettivo, anche se per ora c'è ancora distanza tra domanda e offerta, ma alla fine l'affare potrebbe andare in porto, anche per il tecnico dei Colchoneros, Simeone, lo ha messo sul mercato. Il Milan, che ha già un accordo di massima con il giocatore argentino, potrebbe incontrare domani l'Atletico per provare a avvicinarsi all'attaccante sudamericano che Giampaolo non vede l'ora di schierare al fianco di Piatek.