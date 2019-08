Gazzetta - Milan-Atletico, nuovi contatti per Correa: i rossoneri non vanno oltre i 40 milioni

Dopo Leao, il Milan vorrebbe piazzare un altro colpo in attacco. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo resta Correa, considerato il giocatore più tecnico e utile a completare il reparto offensivo. Ma c’è un problema, o meglio, un ostacolo: l’Atletico è sì disposto a trattare la cessione dell’argentino, ma solo a certe cifre. Cifre che restano alte.

DISTANZA - La trattativa sarà lunga e difficile, ma il tempo per arrivare a una soluzione c’è. Il Milan confida che i Colchoneros, con il passare dei giorni, riducano le loro pretese: oggi non scendono sotto i 50 milioni, mentre per i rossoneri all’offerta di 40 si possono aggiungere i bonus, ma non molto di più. Arrivare alla fumata bianca sarà tutt’altro che semplice, ma i vertici di via Aldo Rossi continueranno a insistere.

INTESA - La cessione di André Silva potrebbe aiutare i rossoneri, ma anche in questo ci sarà da lavorare parecchio. Sull’eventuale intesa tra il Milan e il giocatore, invece, la strada sembra molto più libera. Dopo cinque stagioni in Spagna, infatti, Correa - a ventiquattro anni - avrebbe la possibilità di firmare un ricco quinquennale.