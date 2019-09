Gazzetta - Milan, avanti con Leao: il portoghese verso una maglia da titolare anche a Torino

Paquetà o Rebic? Era questo il dubbio di formazione alla vigilia del derby contro l'Inter, ma alla fine, a sorpresa, a spuntarla è stato Rafael Leao, che è sceso in campo dal primo minuto al fianco di Suso e Piatek nel tridente milanista. Il portoghese, che sabato ha fatto il suo esordio da titolare nel Milan, è stato certamente una delle poche note positive della serata milanista.

RISORSA DA SFRUTTARE - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Leao ha fatto vedere una parte delle sue enormi qualità: corsa, strappi, tecnica e personalità. Il giovane attaccante milanista è rimasto in campo 83' nei quali ha dimostrato di essere una risorsa da sfruttare anche nelle prossime partite: con la sua velocità, il portoghese ha infatti messo in difficoltà più di una volta la difesa interista e in questo momento il Diavolo ha bisogno di mettere il turbo in attacco.

ANCORA TITOLARE? - Nel post-partita, Leao ha poi ricevuto i complimenti di Giampaolo: "Deve imparare a stare dentro queste partite ma ha i numeri giusti, è veloce e bravo nell’uno contro uno, mi è piaciuto molto". Parole importanti nei confronti di Rafael che ora si candida ad una maglia da titolare anche giovedì contro il Torino. Il rodaggio del portoghese è ormai completato, ora è arrivato il momento di giocare con continuità e dimostrare che il Milan ha fatto bene ha investire tanti milioni di euro per portarlo a Milanello.