Gazzetta - Milan, avanti tutta per Zirkzee: la clausola da 40 milioni è valida dall'1 luglio al 15 agosto. L'alternativa è Guirassy

vedi letture

Con l'addio di Olivier Giroud, la priorità assoluta del Milan in questo mercato estivo è prendere un grande centravanti. E il nome più caldo è sempre quello di Joshua Zirkzee del Bologna. La novità emersa nelle ultime ore e riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport è che l'attaccante olandese ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro che è valida dall'1 luglio al 15 agosto.

PRESSING ROSSONERO - Il club di via Aldo Rossi ha quindi tutto il mese di giugno a disposizione per trovare un accordo con Zirkzee e poi presentarsi dal Bologna con 40 milioni. Il pressing rossonero può entrare nel vivo già nei prossimi giorni perchè per il Milan sarà fondamentale anticipare la folta concorrenza che c'è sull'olandese: tra coloro che hanno messo gli occhi sul giocatore rossoblu, oltre alla Juventus, ci sono in particolare due squadre di Premier League come Arsenal e Manchester United che hanno una forza economica non paragonabile alle società italiane.

ALTERNATIVA GUIRASSY - Il Milan è al lavoro per convincere Zirkzee, al quale offrirà un ruolo centrale nel progetto milanista e una maglia da titolarissimo nel nuovo attacco rossonero. Non sarà semplice comunque perchè la concorrenza è agguerrita e per questo i dirigenti di via Aldo Rossi stanno tenendo in piedi anche altre piste, in primis quella che porta a Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda che si può prendere pagando la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Non è un mistero che qualche giorno fa ci sia stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza del Diavolo e quella del club tedesco.