Gazzetta - Milan, avanti tutta su Giampaolo: via dalla Samp, è la prima scelta di Maldini

Sempre più in pole. Come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Marco Giampaolo ha fatto un altro passo avanti e il Milan è più vicino. Da ieri l’allenatore in uscita dalla Samp ha un rivale in meno nella corsa alla panchina rossonera: Simone Inzaghi, infatti, ha deciso di proseguire l’avventura alla guida della Lazio, con cui prolungherà di un anno il contratto in scadenza nel 2020.

PRIMA MALDINI - Il quadro comincia a delinearsi. Prima, però, bisogna sbloccare lo slot del direttore tecnico. In via Aldo Rossi sono ore di attesa: i vertici del club aspettano che Maldini decida sull’offerta di Gazidis. E lo stesso fa Giampaolo, che in caso di risposta affermativa da parte dell’ex capitano sarebbe virtualmente a un passo dalla panchina lasciata libera da Gattuso. Il suo nome - osserva la rosea - è il primo nella lista di Paolo, e le mosse del diretto interessato vanno nella stessa direzione.

ADDIO GENOVA - Giampaolo ha già comunicato al presidente blucerchiato Ferrero di voler lasciare la Sampdoria con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Secondo quanto filtra dall’ambiente Samp, l’accelerata è dovuta proprio alle sirene che arrivano da Milano. Il mister abruzzese - spettatore interessato della vicenda Maldini - aspetta solo il via libera dalla società rossonera.