Gazzetta - Milan-Bakayoko, siamo ai dettagli: i rossoneri puntano ad un diritto di riscatto intorno ai 20 mln

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato e non intende fermarsi dopo il rinnovo di Ibrahimovic e gli acquisti di Tonali e Brahim Diaz. Anzi, i rossoneri sono vicini a chiudere un altro colpo, sempre a centrocampo: Tiemoué Bakayoko, mediano del Chelsea che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Monaco, è infatti sempre più vicino a tornare nel club di via Aldo Rossi.

CIFRE DA LIMARE - Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che i due club stanno sistemando gli ultimi dettagli e poi arriverà la fumata bianca: gli inglesi hanno già dato il loro via libera al prestito con diritto di riscatto (inizialmente pretendevano l'obbligo), restano solo da limare le cifre dell'affare. Il Milan è ottimista e punta ad abbassare di parecchio l'eventuale esborso per il riscatto del francese, arrivando magari intorno ai 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la cifra del prestito oneroso, l'idea dei rossoneri è di versare al Chelsea due o tre milioni.

AVANTI TUTTA - La trattativa tra i due club prosegue senza sosta e potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. La volontà di Bakayoko è nota a tutti e, insieme al suo agente, sta spingendo il più possibile per tornare a vestire la maglia del Milan. Da parte sua, il Chelsea non ha intenzione di puntare su di lui e quindi sta facendo di tutto per trovargli una sistemazione. Restano da sistemare gli ultimi dettagli, poi arriverà la fumata bianca, che attesa già nei prossimi giorni.