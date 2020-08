Gazzetta - Milan, Bakayoko solo in prestito con diritto di riscatto: il Chelsea vuole l'obbligo

Franck Kessie e Ismael Bennacer non possono bastare, soprattutto se, come tutti sperano, il Milan si qualificherà alla fase a gironi di Europa League, e per questo motivo Stefano Pioli ha chiesto dei rinforzi in mezzo al campo. Al momento, il nome più caldo è sempre quello di Tiemoué Bakayoko, centrocampista in grado di fare bene entrambe le fasi e che può adattarsi bene a giocare sia con Kessie, che con Bennacer.

NODO FORMULA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, questo affare parte da una base molto importante, cioè dall'accordo di massima che il Milan ha già raggiunto con il giocatore, il quale è pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in rossonero. Manca invece ancora l'intesa con il Chelsea: in particolare, il nodo più importante da sciogliere è senza dubbio quello che riguarda la formula dell'operazione, su cui i due club, che continuano a trattare senza sosta, non riescono per ora a trovare un accordo.

DIRITTO O OBBLIGO? - Il Chelsea chiede 25 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, richiesta giudicata eccessiva dal Milan che preferirebbe un prestito. Anche in questo caso, però, le due società faticano a raggiungere un'intesa: i Blues sarebbero infatti disposti a cedere Bakayoko in prestito, ma solo con obbligo di riscatto fissato a circa 30 milioni, mentre i rossoneri sono più propensi ad un prestito con diritto di riscatto o eventualmente anche ad un prestito con obbligo di riscatto, ma a cifre inferiori rispetto a quelle richieste dal Chelsea. La trattativa prosegue e intanto il francese pressa entrambi i club perchè vuole tornare a tutti i costi al Milan.