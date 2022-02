Gazzetta - Milan, battere l'Udinese per mantenere la vetta: Pioli si affida ancora a Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'obiettivo di stasera del Milan contro l'Udinese è solo uno: tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso di Salerno e mantenere così la vetta della classifica della Serie A. A San Siro arrivano i friulani che hanno spesso dato fastidio ai rossoneri negli ultimi anni, ma a Milanello vogliono tutti i tre punti anche per arrivare con il morale alto al derby di martedì valido per la semifinale di andata di Coppa Italia.

ANCORA GIROUD - E per battere l'Udinese, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli si affiderà ancora una volta in attacco ad Olivier Giroud che a San Siro ha già segnato 10 gol in questa stagione. Con Ibrahimovic ancora ai box, toccherà quindi al francese guidare il reparto offensivo del Diavolo dopo essere rimasto a secco nelle ultime due gare di campionato contro Sampdoria e Salernitana. Un successo contro l'Udinese metterebbe grande pressione sull'Inter che sarà impegnata alle 21.00 in casa del Genoa.

MALEDIZIONE SFATATA - Per anni si è parlato della maledizione della maglia numero 9 del Milan, ma Giroud sembra essere finalmente riuscito a sfatare questo tabù che aleggiava su Milanello ormai da troppo tempo. E lo ha fatto a suon di gol, tutti a San Siro: il francese ha un rapporto speciale con lo stadio milanese e spera di confermarlo sia stasera contro i friulani che martedì in Coppa Italia contro l'Inter. Senza Ibra, le speranze scudetto del Diavolo passano necessariamente dalle reti di Olivier.