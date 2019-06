Gazzetta - Milan, blitz a Madrid per Dani Ceballos: Maldini e Boban pronti a trattare col Real

L’obiettivo primario del Milan in questo mercato estivo è quello di rimpolpare e rinforzare il centrocampo, ad oggi il reparto che presenta le maggiori criticità. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, i rossoneri sarebbero pronti a volare a Madrid per trattare Dani Ceballos, giovane talento di proprietà del Real, andato in gol qualche giorno fa contro l’Italia Under 21 nel match perso 3-1 dalla Spagna.

40 MILIONI - Un vero e proprio blitz, al quale prenderanno parte Maldini e Boban. Al momento il prezzo di Ceballos (50 milioni di euro) è ritenuto elevato, ma probabilmente la missione dei vertici milanisti deve servire appunto a trattare al ribasso. Dal canto suo, lo spagnolo ha già fatto sapere di voler lasciare il Real. Stando alle indiscrezioni riferite dai media inglesi, i Blancos sarebbero intenzionati a girare il giovane centrocampista al Tottenham (più un ricco conguaglio) per arrivare a Eriksen.