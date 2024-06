Gazzetta - Milan, c'è ottimismo per Zirkzee: la clausola non è un problema, si tratta sulle commissioni dell'agente

Il Milan ha scelto Joshua Zirkzee, il quale vuole restare in Italia e si è innamorato di San Siro, quando l’ha visto da vicino nelle serate milanesi della scorsa stagione. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la fumata bianca non c'è ancora stata, ma in casa rossonera si respira ottimismo che alla fine l'affare possa andare in porto.

SI TRATTA SULLE COMMISSIONI - Manca un ultimo passo da fare che riguarda le commissioni richieste dall'agente dell'olandese, Kia Joorabchian, il quale chiede 15 milioni di euro. Il Milan, da parte sua, non ha nessuna intenzione di dargli questa cifra e per questo le parti stanno trattando per limare le commissioni. Si tratta di un ultimo braccio di ferro prima di arrivare alla fumata bianca tanto attesa dai tifosi milanisti che si esalterebbero parecchio a vedere in campo un giocatore come Zirkzee.

QUESTIONE DI GIORNI - La speranza in via Aldo Rossi, dove sono pronti a pagare i 40 milioni di euro di clausola rescissoria al Bologna, è che sia tutto solo una questione di giorni perchè le volontà di Milan e giocatore sono chiarissime. Ovviamente in casa rossonera, dove sanno benissimo quanto sia importante trovare in fretta il nuovo attaccante su cui costruire la squadra della prossima stagione, tengono vive anche altre piste, come per esempio quella che porta a Romelu Lukaku, nome che potrebbe diventare caldo se le cose per Zikzee dovessero andare male. Ma a Casa Milan la loro scelta l'hanno fatta da tempo e vogliono puntare tutto su Joshua.