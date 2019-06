Gazzetta - Milan, caccia al nuovo ds: Tare è il preferito, spunta la suggestione Rui Costa

Ancora qualche giorno e poi dovrebbe essere annunciato ufficialmente il nuovo organigramma del Milan. L'unica certezza per ora è rappresentata da Paolo Maldini, che sarà il direttore tecnico, mentre c'è ancora parecchia incertezza intorno alla figura del direttore sportivo che dovrà affiancare l'ex capitano milanista. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ci sarebbe una pista italiana e un'altra che porta invece all'estero.

PISTA ITALIANA - La prima non è una novità e porta a Igli Tare, attuale ds della Lazio che è in cima alla lista di gradimento di Elliott. Questo obiettivo, però, appare piuttosto complicato perchè il presidente biancoceleste Lotito non sembra assolutamente intenzionato a liberare il suo dirigente. Il club di via Aldo Rossi sta continuando comunque il suo pressing nonostante i no che sono già arrivati da Roma. Le speranza sono davvero poche, ma i rossoneri ci proveranno fino all'ultimo.

SUGGESTIONE PORTOGHESE - Viste le difficoltà per arrivare a Tare, il Milan sta tenendo viva anche un'altra strada che porta ad un ex giocatore milanista, cioè Manuel Rui Costa, attuale ds del Benfica. Nella società rossonera, potrebbe poi entrare anche un altro ex Milan: si tratta di Zvonimir Boban, che in questo momento ricopre il ruolo di vicesegretario generale della FIFA e che nel caso andrebbe ad occupare un ruolo dirigenziale più alto rispetto al "semplice" uomo mercato. In via Aldo Rossi, c'è fretta di chiudere la riorganizzazione dell'organigramma così da poter annunciare poi il nome del nuovo allenatore e iniziare finalmente a fare mercato.