Gazzetta - Milan, caccia anche ad un terzino destro: con Fonseca può arrivare Tiago Santos dal Lille

In merito al mercato estivo del Milan si parla sempre tanto del nuovo centravanti, ma ci sono anche altre zone di campo che vanno rafforzate, come per esempio la fascia destra di difesa dove i rossoneri stanno cercando un nuovo terzino che possa giocarsi la titolarità con capitan Davide Calabria. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che, come obiettivo, fa il nome di Tiago Santos del Lille.

DAL LILLE CON FONSECA - Il portoghese classe 2002 è cresciuto nello Sporting Lisbona come Rafael Leao. Dopo l'esperienza all'Estoril, Tiago Santos è sbarcato in Francia la scorsa estate e in questa stagione ha lavorato con Paulo Fonseca, che, salvo colpi di scena, a breve verrà nominato presto nuovo allenatore del Milan al posto di Stefano Pioli. E ora è finito nel mirino del Milan dove potrebbe appunto ritrovare il suo connazionale in panchina. Si tratta di un esterno molto offensivo, rapido nello stretto e bravo nel dribbling e nel recupero palla in zona offensiva. Difensivamente fa invece più fatica.

CIFRA CONTENUTA - Nelle scorse settimane, al Milan è stato accostato anche il nome di Emerson Royal del Tottenham, ma il prezzo del suo cartellino è importante e per questo in via Aldo Rossi stanno valutando con attenzione anche altri profili, tra cui anche Tiago Santos che potrebbe invece muoversi per un cifra abbastanza contenuta (10-12 milioni di euro). Il rapporto tra Milan e Lille è ottimo, come testimoniano gli affari Leao e Maignan negli ultimi anni, e questo potrebbe favorire l'accordo tra le due società.