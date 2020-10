Gazzetta - Milan, Calhanoglu è la nuova certezza rossonera: con Pioli e Ibra è diventato finalmente decisivo

Hakan Calhanoglu ha giocato praticamente sempre da quando è al Milan, qualunque allenatore lo ha schierato in campo, ma nei suoi confronti non sono mai mancate le critiche dei tifosi che volevano vedere un numero 10 più decisivo e determinante. Da qualche mese, per fortuna, il turco è diventato quel tipo di giocatore, tanto da diventare una certezza della squadra rossonera.

GOL E ASSIST - A testimoniare l'importanza di Calhanoglu, basta leggere questo dato statistico riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport: 17 dei gol del Milan nelle ultime 12 partite portano la sua firma o sono arrivati grazie ad un suo assist. Stefano Pioli, che lo schiera nel suo ruolo naturale, cioè da trequartista, sta tirando fuori il meglio da Hakan, che ora è finalmente decisivo, proprio come gli chiedevano i tifosi milanisti, i quali ora pretendono il suo rinnovo di contratto.

IBRA E IL DERBY - Il numero 10 rossonero è diventato insostituibile e la vicinanza di Ibrahimovic, con cui ha un ottimo rapporto anche fuori dal campo, lo ha aiutato a diventare un giocatore imprescindibile per Pioli che raramente rinuncia a lui. Calhanoglu tornerà a Milanello nella giornata di giovedì e inizierà a preparare insieme ai suoi compagni il derby di sabato contro l'Inter, un match che Hakan vuole vincere a tutti i costi, magari con un sua giocata decisiva.