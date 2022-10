Gazzetta - Milan, chi giocherà da terzino destro? A Londra spazio a Dest, ma c'è anche un piano B

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con Davide Calabria e Alessandro Florenzi che rientreranno solo nel 2023, in casa rossonera si apre la corsa a chi sarà il terzino destro su cui punterà Stefano Pioli da qui a metà novembre quando ci sarà la sosta per il Mondiale in Qatar. Stefano Pioli sta valutando le varie alternative, partendo dal fatto che il sostituto ideale sarebbe Sergino Dest.

PRIMA DA TITOLARE - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, domani sera in Champions League contro ol Chelsea sarà proprio l'americano a scendere in campo dal primo minuto come terzino destro: per il giocatore arrivato in estate in prestito dal Barcellona si tratta della sua prima da titolare con la maglia del Milan. E' una grande chance per Dest che vuole far dimenticare il prima possibile la pessima prestazione contro il Napoli.

PIANO B - Ma l'americano non è l'unica opzione che sta valutando Pioli per la fascia destra: il piano B sarebbe infatti quello di spostare sull'esterno Pierre Kalulu e affiancare un altro centrale al fianco di Tomori. Con Kjaer infortunato anche lui, le opzioni sono rappresentate da Matteo Gabbia e da Malik Thiaw, con quest'ultimo che però potrebbe essere schierato solo in campionato visto che non è in lista UEFA. Da qui alla sosta si giocherà praticamente ogni tre giorni e quindi è giusto che Pioli valuti più di una soluzione.