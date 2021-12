Gazzetta - Milan coi cerotti, da inizio stagione si sono fermati in 21. Col Napoli torna (almeno) Giroud

Stefano Pioli si è ormai abituato a fare la conta, a destreggiarsi fra campo e infermeria, fra tattica e bollettini medici. Perché al Milan, di questi tempi, va così: prima di ogni impegno bisogna stilare la lista dei “superstiti”, ovvero di quei giocatori che, magari con qualche acciacco, che non manca mai, possono prendere parte al match.

È quasi un’ecatombe

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tra infortuni attuali e passati, sono ben 21 su 29 i calciatori del Milan a essersi fermati almeno una volta da quest’estate. Un dato a dir poco clamoroso se si pensa che non siamo neanche al giro di boa della stagione. La lista dei “fortunati” - diciamo così - è davvero corta: gli unici ad aver evitato finora lo stop sono Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Kalulu, Tonali, Saelemaekers, Maldini e Conti, quest’ultimo mai impiegato dall’allenatore. Sì, possono cominciare a fare tutti gli scongiuri del caso, visto il triste andazzo.

Per Leao c’è pessimismo

Il quadro è questo ed è tutt’altro che confortante. Domani il Milan riprenderà a lavorare in vista del big match con il Napoli. L’unica certezza è il recupero di Giroud, mentre per Leao bisogna attendere: se il portoghese continuerà a sentire dolore alla coscia destra, le probabilità di esserci domenica scenderanno al minimo. Rafa spera di andare almeno in panchina, ma filtra un certo pessimismo da Milanello. Olivier, invece, può sorridere: domani tornerà ad allenarsi in gruppo per poi mettersi a disposizione di Pioli.