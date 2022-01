Gazzetta - Milan, contro lo Spezia scelte obbligate a centrocampo per Pioli: spazio alla coppia inedita Krunic-Bakayoko

Nelle ultime settimane, si è parlato spesso dell'emergenza difensiva nel Milan di Pioli, ma non è che a centrocampo la situazione sia tanto migliore: in particolare, per il match di stasera contro lo Spezia, che potrebbe riconsegnare la vetta della classifica al Diavolo, il tecnico rossonero, oltre a Kessie e Bennacer che sono impegnati in Coppa d'Africa, dovrà fare a meno anche di Sandro Tonali che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Scelte obbligate dunque in mezzo al campo contro i liguri con la coppia composta da Rade Krunic e da Tiemoué Bakayoko che non dovranno far rimpiangere gli assenti.

PRIMA VOLTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i due giocheranno insieme in mediana per la prima volta dal 1'. I due centrocampisti milanisti non hanno caratteristiche complementari, ma purtroppo l'emergenza non lascia scelta a Pioli che dovrà schierare per forza loro due visto che non ha alternative. Il ruolo di mediano in un centrocampo a due non è certamente il preferito di Krunic, il quale si trova maggiormente a suo agio quando viene schierato un po' più avanti o in una mediana a tre.

IN CRESCITA - L'unico centrocampista di ruolo sarà quindi Bakayoko, che è apparso in crescita nelle ultime uscire, soprattutto da un punto di vista fisico: dopo una prima parte di stagione deludente, il francese deve ora cambiare passo e dimostrare che il Milan ha fatto bene a puntare su di lui in estate. Questa sera toccherà a lui guidare la mediana rossonera in un match importante che potrebbe riportare il Diavolo in vetta alla Serie A.