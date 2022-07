Gazzetta - Milan, De Ketelaere è sempre il preferito: offerta da 30 mln, si attende la risposta del Bruges

MilanNews.it

Più passano i giorni e più si rafforza la candidatura di Charles De Ketelaere per la trequarti del Milan: è lui il primo nome della lista e il primo obiettivo di mercato dei rossoneri che hanno messo sul piatto 30 milioni di euro e ora sono in attesa della risposta del Bruges che per il momento non è ancora arrivata. Il Davolo non vorrebbe ritoccare la sua proposta al rialzo, ma non è neppure categoricamente escluso che accada.

MERCATO ROSSONERO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che De Ketelaere è la priorità del Milan e che l'esito di questa trattativa condizionerà il resto del mercato del club di via Aldo Rossi: se andrà in porto, infatti, ci saranno risorse contenute per rinforzare centrocampo (10 milioni di euro per Renato Sanches) e difesa (un prestito), mentre se non dovesse arrivare la tanto attesa fumata bianca allora i famosi 50 milioni di budget saranno distribuiti diversamente, visto che l'alternativa al belga è Hakim Ziyech e che nel caso arriverebbe in prestito.

RINFORZO PERFETTO - Ma il preferito resta De Ketelaere che viene visto a Casa Milan come il rinforzo perfetto per la trequarti perchè potrebbe ricoprire anche il ruolo di esterno destro (in pratica con un solo grande colpo il Diavolo sistemerebbe una doppia esigenza). A complicare i piani dei rossoneri c'è però la concorrenza inglese: il Bruges continua infatti a sperare in un'asta per incassare più soldi dalla cessione del giovane trequartista. Il Milan, però, non intende partecipare a questo "gioco" e spera di ricevere presto il sì del club belga, forte anche della volontà del giocatore che ha messo la destinazione milanista in cima alle sue preferenze.