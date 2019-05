Gazzetta - Milan, Di Francesco in pole: primi contatti, ma pensano la Champions e la permanenza di Leo

Due partite, poi le strade del Milan e di Gattuso si separeranno, Champions o meno. Da alcune settimane, negli uffici di via Aldo Rossi si lavora al casting per la panchina della prossima stagione. La prima scelta, come riporta La Gazzetta dello Sport, resta Eusebio Di Francesco. L’ex tecnico della Roma è stato ripreso durante una passeggiata in centro a Milano, mentre una foto lo ha immortala a cena in un ristorante a due passi dall’hotel dove ha alloggiato (la visita è durata almeno tre giorni).

LA SITUAZIONE - Al momento, però, non esiste una trattativa ufficiale tra le parti. Perché Leonardo, a tre giornate dal termine del campionato, deve proteggere il Milan (e Gattuso), mentre Di Francesco, esonerato a marzo, è ancora sotto contratto con la Roma. Questo non vuol dire, però, che non ci sia stato un contatto più o meno diretto. Bisogna comunque fare delle valutazioni. Leo potrebbe promuovere l’ex giallorosso, ma lo stesso dirigente brasiliano dovrà nel frattempo superare l’esame Elliott, che a fine stagione valuterà il lavoro svolto. E poi la Champions: il quarto posto potrebbe modificare i piani del club.

INCOGNITE - A 49 anni - osserva la rosea - Di Francesco è un allenatore su cui pensare di riaprire un ciclo a medio-lungo termine. Ha già esperienza in un grande club, ha fatto bene con la Roma e anche col Sassuolo. Le incognite - piazzamento finale e management dirigenziale - verranno sciolte a breve, ma nel frattempo Eusebio Di Francesco potrebbe entrare nel mirino di altre società e il Milan ampliare il proprio casting di allenatori.