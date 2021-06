Gazzetta - Milan, Diaz ad un passo: rossoneri ai dettagli con il Real. Apertura dello United per Dalot

Brahim Diaz e Diogo Dalot hanno avuto una stagione piuttosto simile: qualche normale difficoltà iniziale, poi però il loro rendimento è cresciuto con il passare del tempo e tra i protagonisti della qualificazione in Champions ci sono certamente anche loro. Per questo motivo, il Milan sta provando a trattenerli, ma siccome entrambi erano arrivati la scorsa estate in prestito secco ora sta trattando per trovare un nuovo accordo con Real Madrid e Manchester United.

DIAZ VICINISSIMO - Come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il più vicino a tornare in rossonero è sicuramente Brahim Diaz: Milan e Blancos hanno ormai raggiunto un'intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Mancano solo gli ultimi dettagli da definire (da capire se ci sarà o meno l'opzione di contro-riscatto a favore del Real), ma la sensazione è che si possa chiudere in tempi piuttosto brevi.

APERTURA UNITED - Non è così vicino Dalot, ma da Manchester arrivano finalmente dei segnali positivi: dopo il muro iniziale, lo United sembra infatti essere disponibile a far partire il giocatore, anche se solo con un prestito secco. Questa formula non scalda più di tanto i dirigenti milanisti che vorrebbero inserire il diritto di riscatto, ma l'apertura dei Red Devils ad una nuova cessione del portoghese è certamente un ottimo punto di partenza. Ora bisogna "solo" trattare con lo United.