Gazzetta - Milan, domani primo derby di Milano per Giampaolo: a Genova ha sempre fatto punti nelle stracittadine

Quella di oggi è una vigilia particolare per Marco Giampaolo: domani, infatti, il tecnico rossonero vivrà il suo primo derby di Milano. Sarà quindi un match speciale per l'allenatore milanista che, vincendo la sfida contro l'Inter, potrebbe dare una svolta importante alla stagione del Diavolo. Dall'altra parte, troverà però un altro esordiente nel derby milanese e c'è da scommettere che anche Antonio Conte farà di tutto per portare a casa i tre punti.

NUMERI POSITIVI - Come riporta La Gazzetta dello Sport, quello di domani non sarà comunque la prima stracittadina in assoluto per Giampaolo, che ne ha già vissute diverse a Genova quando sedeva sulla panchina della Sampdoria. Se si parla di numeri nei derby, quelli dell'ex blucerchiato sono assolutamente positivi visto che non ha mai perso: quattro vittorie e due pareggi contro il Grifone quando era alla Samp. I precedenti fanno quindi ben sperare, anche se la pressione ora che al Milan è completamente diversa rispetto a quando era in Liguria.

STESSA SETTIMANA - Nonostante l'importanza della partita di domani, Giampaolo non ha cambiato la sua settimana: con l’allenamento al mattino ha lasciato Milanello alle 6 e mezzo del pomeriggio, con la seduta pomeridiana non è mai uscito prima delle sette e mezzo. Il tecnico milanista ha fatto poi incontri individuali con i giocatori come fa prima di ogni partita. Insomma, è il solito Giampaolo, ma domani sera, quando entrarà in un San Siro tutto esaurito, un'emozione particolare la sentirà pure lui.