Gazzetta - Milan, Donnarumma si avvicina al rinnovo: Gigio verso il sì, possibile contratto di uno-due anni

"Gigio verso il sì", scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Il noto quotidiano sportivo apre con il futuro di Donnarumma, uno dei pilastri della squadra di Pioli ma anche l’elemento più discusso della rosa milanista. Il giovane portiere non ha mai nascosto la sua volontà di restare al Milan, ma le difficoltà riscontrate nella trattativa per il rinnovo del contratto hanno gettato ombre sulla questione. Ma si intravedono schiarite.

JUVE OUT - Senza i soldi della Champions difficilmente la Juventus potrebbe soddisfare le richieste di Gigio e del suo agente, Mino Raiola. E a quel punto mancherebbero le alternative all’esigente manager. Insomma, allo Stadium è cambiato tutto, anche se apparentemente resta tutto come prima, perché il muro del rinnovo è ancora alto da scalare (il Milan ha offerto 8 milioni e non si spingerà oltre). Ma Donnarumma, ora più che mai, sa di stare dalla parte giusta.

SOLUZIONE - Il Milan è casa sua - fosse per lui avrebbe già firmato - ma bisogna comunque trattare. I discorsi con Raiola riprenderanno a campionato finito, come ha ricordato Maldini, ma il sì di Gigio - scrive la Gazzetta - è sempre più vicino. La formula per mettere tutti d’accordo potrebbe essere un prolungamento di uno-due anni.