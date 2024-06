Gazzetta - Milan, doppio colpo in attacco? Lukaku-Abraham costano come Zirkzee

vedi letture

Viste le difficoltà per arrivare a Joshua Zirkzee, da tempo è il primissimo obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco, in via Aldo Rossi stanno valutando delle piste alternative. Negli ultimi giorni sono emersi anche i nomi di Romelu Lukaku e Tammy Abraham, in uscita rispettivamente da Chelsea e Roma. I dirigenti rossoneri starebbero riflettendo anche sulla possibilità di prenderli entrambi, spendendo di fatto gli stessi soldi che servono per prendere il centravanti olandese dal Bologna.

DUE AL PREZZO DI UNO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per arrivare a Zirkzee, oltre alla clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ci sono da pagare anche i 15 milioni di commissioni chiesti dal suo agente Kia Joorabchian. Costo totale quindi 55 milioni. Lukaku ha una clausola di 43 milioni, ma il Diavolo punta a trattare con il Chelsea e a chiudere per 25-30 milioni. La Roma valuta invece 30 milioni Abraham, ma il costo residuo a bilancio è di circa 16 milioni, dunque è realistico ipotizzare che per una cifra tra i 20 e i 25 milioni l'inglese potrebbe cambiare maglia. Facendo due calcoli, per prendere questi due attaccanti servirebbero circa 55 milioni, vale a dire il costo complessivo di Zirkzee.

DUE QUESTIONI - Ci sono però due questioni importanti da affrontare. La prima riguarda gli ingaggi perchè se l'olandese guadagnerebbe quattro milioni a salire, Lukaku e Abraham costerebbero decisamente di più (sia singolarmente che soprattutto insieme). La seconda questione è invece la seguente: meglio puntare su un giovane come Zirkzee (23 anni) o su due 9 di esperienza come il trentunenne Lukaku e il quasi ventisettenne Abraham? Nelle prossime settimane anche i tifosi milanisti conosceranno la risposta a questa domanda.