Gazzetta - Milan, è Bailly il preferito: tira e molla con il Manchester, che per ora dice no al prestito

Botman era ed è ancora un obiettivo (per l’estate), ma ora c’è lui in cima alla lista della spesa del Milan alla voce “difensori”. Parliamo di Eric Bailly, centrale in forza al Manchester United. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa, che si preannuncia complicata. Non tanto per la volontà del giocatore, che in rossonero approderebbe volentieri, quanto per le richieste dal Manchester United.

Il “problema” è la formula

Come riporta la rosea, i Red Devils tengono duro. Gli ultimi contatti tra i dirigenti del Milan e gli intermediari dell’operazione non hanno portato a dei sostanziali passi avanti. Maldini e Massara sono seriamente interessati a Bailly, ma non vogliono spingersi oltre (e non lo faranno) un prestito con diritto di riscatto. Il problema, però, è che il Manchester vuole monetizzare dall’eventuale cessione del difensore, acquistato per ben 40 milioni di euro nel 2016.

Diallo è il piano B

Il club rossonero non ha fretta. I vertici di via Aldo Rossi sanno che il mercato è lungo e che gli ultimi giorni possono riservare delle sorpresa con annesse aperture, soprattutto quando in ballo ci sono “esuberi” e non prime scelte. Una cosa è certa: Bailly rimane il preferito del Milan, subito dietro è piazzato Abdou Diallo del Paris Saint Germain, altro profilo difficile da trattare.