Gazzetta - Milan, è la settimana di Fonseca: annuncio ufficiale mercoledì o giovedì. Avanti tutta per Zirkzee

Inizia oggi la settimana di Paulo Fonseca che, dopo settimane di voci e indiscrezioni, diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Milan al posto di Stefano Pioli: l'annuncio da parte del club di via Aldo Rossi non dovrebbe avvenire nè oggi e nè domani, ma tra mercoledì e giovedì. Logico pensare che il portoghese arriverà a Milano per foto e firma.

ANNUNCIO UFFICIALE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che da tempo il Milan ha fatto la sua scelta per la panchina, ma ha dovuto aspettare qualche giorno per annunciare Fonseca che prima doveva risolvere definitivamente il suo rapporto con il Lille. Ora che il suo addio è stato formalizzato è arrivato il momento dell'annuncio ufficiale da parte del Diavolo che, dopo l'allenatore, spera ora di chiudere presto anche qualche colpo di mercato, in primis Joshua Zirkzee.

PRESSING SU ZIRKZEE - Il club rossonero ha già fatto sapere al Bologna di essere pronto a versare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria, per il giocatore è pronto un contratto importante con un ingaggio tra i 4 e i 5 milioni, ma si sta trattando ancora sulle commissioni chieste dal suo agente Kia Joorabchian. Nella giornata di ieri, in Inghilterra, si è parlato di un possibile interessamento di Arsenal e Manchester United per Zirkzee, il quale però ha già chiarito da tempo di voler restare in Italia. Per questo al Milan si continua a respirare ottimismo e fiducia che la fumata bianca possa arrivare molto presto.