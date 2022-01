Gazzetta - Milan, ecco il talento Lazetic: studierà da Ibra. Per la difesa in pole c'è sempre Bailly

Manca solo la fumata bianca: Marko Lazetic sta per vestirsi di rossonero. Giovane, talentuoso, low cost: la tutte le caratteristiche che piacciono a Elliott. L’affare si farà, è solo questione di tempo. O meglio, di ore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che conferma le notizie riferite ieri, la trattativa per l’acquisto del giovane attaccante serbo è alle battute finali.

A scuola da Ibra e Giroud

Il Milan è pronto a investire circa 5 milioni (bonus compresi) per il cartellino del 18enne serbo, giocatore che in patria accostano a Vlahovic. Insomma, un altro predestinato, che i dirigenti rossoneri contano di portare a Milanello a breve. Stando a quanto riferito dalla rosea, in via Aldo Rossi puntano a chiudere l’operazione già martedì. Nei piani di Maldini e Massara, Lazetic prenderà il posto di Pellegri, si metterà subito a disposizione di Pioli e avrà la possibilità di studiare e imparare da Ibtahimovic e Giroud, bomber di grande esperienza e personalità.

Bailly in pole

Rimpolpato l’attacco, il Milan si dedicherà alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Eric Bailly - riferisce la Gazzetta - è il primo nome sul taccuino rossonero, perché porterebbe esperienza e fisicità. La trattativa con il Manchester United per il portare il centrale a Milanello prosegue, ovviamente con la formula del prestito. In alternativa, si potrebbe decidere di investire su un profilo di prospettiva, un under 23 che possa crescere con relativa calma.