Gazzetta - Milan, emergenza attacco dopo la sosta: Giroud e Leao out contro la Fiorentina

In casa rossonera, dopo l'emergenza in difesa visto che nelle ultime settimane gli unici centrali di ruolo a disposizione di Stefano Pioli sono stati Thiaw e Tomori, ora è il momento dell'attacco: dopo la sosta, infatti, non ci saranno nè Olivier Giroud, fermato per due turni dal Giudice Sportivo, nè Rafael Leao, il quale si è infortunato contro il Lecce e a Milanello sperano di poterlo recuperare per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

ALTERNATIVE DELUDENTI - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Pioli dovrà sostituire il francese contro la Fiorentina. E non sarà facile visto che le alternative, per il momento, non hanno convinto del tutto: Luka Jovic, che è il suo sostituto designato sulla carta, è stato finora molto deludente, mentre Noah Okafor preferisce partire da sinistra e da centravanti ha giocato titolare finora solo una volta a Cagliari. Contro i viola, sarà uno di loro due a prendere il posto di Giroud, che è il cannoniere del Milan e il vice capocannoniere della A con 7 reti (solo Lautaro Martinez ne ha segnati di più, 12).

OBIETTIVO CHAMPIONS - Contro la Fiorentina, mancherà poi anche Leao e così due terzi del tridente titolare milanista sarà fuori. Il portoghese, che è alle prese con un lesione di basso grado alla coscia, lavorerà duramente durante questa sosta per recuperare per il match decisivo di Champions contro il Borussia Dortmund, in programma qualche giorno dopo la Fiorentina. Per quella sfida, ci sarà invece regolarmente Giroud che, dopo la rete al PSG, vuole trascinare il Milan verso gli ottavi.