Gazzetta - Milan, emergenza in difesa: Demiral prima opzione per gennaio

Del possibile arrivo a gennaio di un altro difensore se ne parlava già da qualche settimana, ma ora che Leo Duarte si è infortunato e dovrà restare fuori per 3-4 mesi l'arrivo di nuovo centrale sembra essere certo. Il Milan è costretto quindi a guardarsi intorno, anche se da tempo il primo nome sulla lista è sempre lo stesso, cioè quello di Merih Demiral, giocatore della Juventus che i rossoneri hanno già cercato a lungo anche in estate.

PRESTITO CON RISCATTO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il prezzo del turco resta piuttosto alto, ma questo non scoraggia del tutto i dirigenti milanisti che sono al lavoro per trovare la formula più conveniente per tutti. Il prestito è una formula che scontenta tutti, per questo si tratterà su una base più articolata: prestito con diritto di riscatto che magari possa diventare obbligo. Il Milan punterà forte anche sulla volontà di Demiral, che dopo essere stato impiegato pochissimo da Sarri in questa prima parte della stagione potrebbe aver voglia di cambiare squadra per andare a giocare con continuità.

QUATTRO CENTRALI - In attesa di capire chi potrebbe arrivare a gennaio, da qui alla riapertura del mercato, Pioli dovrà "accontentarsi" di avere a disposizione Romagnoli, Musacchio, Caldara e Gabbia: i primi due sono i titolari, mentre ci sono ancora dubbi sulle condizioni dell'ex Atalanta che è stato costretto ai box per un anno e mezzo a causa di diversi infortuni. La necessità di intervenire in difesa era già stata riconosciuta, ora diventa un imperativo assoluto.