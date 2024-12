Gazzetta - Milan, era ora! Segnali di crescita, adesso però viene il difficile

"Finalmente una giornata tranquilla" esordisce questa mattina La Gazzetta dello Sport. Contro una di quelle squadre che fino a questo momento in stagione ha quasi sempre sofferto, il Milan è riuscito a vincere e convincere, non concedendo nulla, o quasi, agli avversari e portando a casa non solo 3 punti fondamentali in ottica di morale e classifica, ma anche il secondo clean sheet consecutivo, cosa che dalle parti della porta di Maignan non accadeva addirittura dallo scorso campionato.

SEGNALI DI CRESCITA - Ieri il Milan ha fatto il Milan, gestendo lui ritmi e partita, senza angosce. E chissà che la squadra di Paulo Fonseca non ci prenda gusto, capendo che ci sono momenti della gara in cui bisogna "saper disinnescare", facendo riferimento alla scena del film 'Perfetti Sconosciuti'.

La squadra di Fonseca ieri fatto quello che troppo spesso non gli riesce: ha giocato da squadra. Non a caso i migliori sono stati i due di centrocampo, Rerijnders e Fofana, ma proprio l'ottima prestazione collettiva ha annacquato gli effetti di una serata decisamente opaca, facendo riferimento alla nebbia di ieri che si è abbattuta su San Siro, di Theo Hernandez e Rafael Leao. Nota di merito anche a chi è subentrato dalla panchina, che con qualche recupero e giocata, ha cercato anche lui di lasciare il segno.

ADESSO VIENE IL DIFFICILE - Superato l'ostacolo Empoli, il Milan ora deve fare le cose in grandi, perché adesso viene il difficile. Okay amministrare e vincere agevolmente una partita come quella di ieri pomeriggio, dove la formazione di Paulo Fonseca era comunque la favorita, ma saresti in grado di farlo anche in casa di un'indemoniata Atalanta? La partita del Gewiss Stadium rappresenterà dunque essere l'ennesimo spartiacque della stagione del Diavolo, che avrà a disposizione l'ultimo grande treno per capire cosa ha intenzione di fare e di essere.