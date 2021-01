Gazzetta - Milan, fallito il primo obiettivo: secondo ko di fila, è il momento più delicato della stagione

Finora il Milan di Stefano Pioli era stato quasi perfetto, ma ieri è arrivata la seconda sconfitta di fila e dunque i rossoneri devono affrontare il momento più delicato della loro stagione. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ora dovrà essere molto bravo il tecnico milanista a sostenere i suoi ragazzi e aiutarli ad uscire da questo periodo complicato.

ALTRA SCONFITTA - C'era grande attesa per vedere la reazione del Milan dopo il ko in campionato contro l'Atalanta: purtroppo è arrivata un'altra sconfitta, ma almeno ieri i rossoneri, finché sono rimasti in 11, se la sono giocata alla pari con l'Inter, anzi era avanti grazie ad un gol del solito Ibrahimovic. Lo svedese, però, si è fatto cacciare dal campo ad inizio ripresa per un doppio giallo e da lì la partita è cambiata, favorendo di fatto la rimonta nerazzurra.

TRE PUNTI A BOLOGNA - Il Milan ha quindi fallito il suo primo obiettivo stagionale, cioè la Coppa Italia. Ora il momento è delicato e il prossimo match di campionato contro il Bologna diventa fondamentale per stabilire se il Diavolo è in crisi o se gli ultimi sono stati solamente due piccoli passi falsi. Finora i rossoneri hanno saputo reagire sempre e sabato al Dall'Ara saranno obbligatori i tre punti per allontanare tutti i pensieri negativi.