Gazzetta - Milan, fiducia a Conti: il club si cautela in caso di ostacoli per Aurier e Dumfries

Andrea Conti parte, anzi no! Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non avrebbe intenzione di cedere il 26enne terzino destro. Nel corso dell’incontro svoltosi ieri nella sede rossonera di via Aldo Rossi, i dirigenti milanisti avrebbero comunicato al rappresentante del giocatore, il manager Mario Giuffredi, la volontà del club proseguire con il suo assistito.

FIDUCIA - Il Milan, dunque, avrebbe rinnovato la fiducia a Conti, dopo la buona stagione disputata con Stefano Pioli. Fin qui, l’esperienza in rossonero dell’ex atalantino è stata condizionata dagli infortuni, ma nell’ultima annata è riuscito a giocare con una discreta continuità, alternando buone prestazioni ad altre decisamente meno convincenti. Il classe ’94 è stato spesso preferito a Calabria e dovrebbe quindi restare in rossonero.

IN PRIMA LINEA - Se la conferma di Conti esclude un intervento sul mercato - scrive la rosea - è ancora presto per dirlo. Il Milan intende puntare su Andrea, alla luce anche dei possibili ostacoli che potrebbero sorgere nelle trattative con il Tottenham per Aureier o con il PSV per Dumfries. Il club, dunque, vuole cautelarsi.