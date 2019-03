Gazzetta - Milan, finalmente Caldara: domani giocherà con la Primavera in attesa di tornare in campo con la prima squadra

Il calvario di Mattia Caldara è finalmente finito: servirà ancora un po' di tempo per rivederlo con la squadra di Gattuso, ma domani mattina il giovane centrale milanista tornerà in campo con la Primavera del Milan nel match casalingo contro il Palermo. Questo significa che il peggio è davvero alle spalle e ormai mancano pochi giorni per rivederlo al centro della prima squadra rossonera.

COME CONTI - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che quella di domani al Vismara sarà la sua prima partita ufficiale dopo quattro mesi ai box per infortunio: come successo con Conti, anche Caldara transiterà quindi per il campionato Primavera 1 prima di riaffacciarsi nella formazione di Gattuso. Mattia è impaziente di ricominciare a giocare e non vede l'ora di mettersi definitivamente alle spalle il grave infortunio che lo ha tenuto fuori per così tanto tempo.

GRATITUDINE - Nel cuore e nella testa dell'ex Atalanta, c'è poi anche grande gratitudine nei confronti di Gattuso, Leonardo e Maldini che gli sono stati molto vicini in questo periodo difficile. Ovviamente ritrovare la forma migliore dopo un periodo così lungo di stop non sarà facile, ma la voglia di tornare in campo di Caldara è talmente forte che sarà una spinta in più per riprendersi tutto quello che ha perso in questi mesi in infermeria. Il suo ritorno potrebbe essere importante anche nella corsa Champions perchè Gattuso è convinto che ci sia bisogno di tutti per raggiungere il grande obiettivo stagionale del Milan.