Gazzetta - Milan, frenata per Ziyech: troppi gli 8 milioni che chiede il marocchino

Hachim Ziyech è in uscita dal Chelsea a gennaio: poco impiegato nella prima parte di stagione, l'attaccante marocchino vuole giocare di più e per questo ha già deciso di voler cambiare squadra durante il mercato invernale. Attualmente il giocatore è impiegato al Mondiale e dunque è concentrato esclusivamente sul quarto di finale di oggi pomeriggio contro il Portogallo, ma il suo futuro continua ad essere molto chiacchierato.

FRENATA - Negli ultimi giorni, si è parlato spesso di un suo possibile trasferimento al Milan, che lo aveva già seguito a lungo in estate prima di andare su Charles De Ketelaere. La novità di queste ore, secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, è che ci sarebbe stata una frenata importante in questa trattativa a causa delle richieste troppo alte di ingaggio da parte di Ziyech. Al Chelsea guadagna 6 milioni di euro a stagione, ora, complice anche l'ottimo Mondiale che sta giocando, ne chiede 8.

PRETESE ECCESSIVE - Ovviamente il Milan non può assolutamente assicurargli questa cifra e così c'è stata una brusca frenata in questa trattativa che sembrava invece molto calda negli ultimi giorni. Le pretese di Ziyech sono ritenute eccessive dal club di via Aldo Rossi che, a queste condizioni, non può fare altro che farsi da parte. Il futuro del marocchino, se non si accontenterà di un ingaggio molto più basso, non sarà quindi mai rossonero.