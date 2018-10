Gazzetta - Milan, Gattuso vuole ritrovare il vero Calhanoglu: Higuain ha bisogno anche dei suoi assist

Inizia oggi una delle settimane più importanti della stagione rossonera, cioè quella che porta al derby di Milano. E a Milanello, Rino Gattuso è al lavoro per preparare al meglio una sfida che, in caso di vittoria, potrebbe dare uno slancio fondamentale al Milan in campionato: è vero che mancano ancora tante partite, ma mentalmente potrebbe dare quella scossa per puntare davvero ai primi quattro posti.

IN DIFFICOLTA’ - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, tra le priorità del tecnico milanista c’è quella di ritrovare il prima possibile il vero Calhanoglu: il turco è infatti il rossonero che sta avendo maggiori difficoltà in questa prima parte di stagione e per il Diavolo è troppo importante recuperare il giocatore che ha trascinato il Milan nel finale della scorsa annata. Hakan non sta rendendo come gli altri attaccanti milanisti e l’auspicio di Gattuso è che torni dagli impegni con la sua Nazionale con la gamba giusta.

ASSIST PER GONZALO - Recuperare il vero Calhanoglu è importante pure per Gonzalo Higuain, il quale ha bisogno anche dei suoi assist per continuare a segnare con continuità: il Pipita ha trovato un feeling pazzesco con Suso, mentre è ancora alla ricerca dell’intesa migliore con il turco. Fare una grande partita contro l’Inter e magari deciderla con una sua giocata potrebbe essere fondamentale per ritrovare il vero Hakan.