Gazzetta - Milan, Gigio in dubbio per il Genoa: Begovic verso il debutto da titolare

Durante il match contro la Fiorentina, Gianluigi Donnarumma ha dovuto abbandonare il campo nella ripresa a causa di un problema alla caviglia rimediato nel primo tempo dopo uno scontro con Chiesa. Nulla di grave per il portiere rossonero, che però è in dubbio per la sfida casalinga di domenica contro il Genoa. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento non si può dire che Gigio ci sarà o meno contro i rossoblù.

NIENTE RISCHI - La distorsione alla caviglia è di lieve entità e siamo ancora a metà settimana, quindi Donnarumma ha ancora chance di recuperare e di scendere in campo contro il Grifone, ma a Milanello nessuno vuole correre rischi e affrettare i tempi, rischiando magari che il problema peggiori e l'infortunio diventi più grave. Anche perchè l'impegno successivo è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, una sfida che Pioli vorrebbe affrontare con Gigio regolarmente tra i pali.

DEBUTTO DA TITOLARE - Il tecnico milanista non vuole correre rischi e quindi domenica potrebbe far esordire dal primo minuto Asmir Begovic, che a Firenze ha fatto vedere buone cose e ha confermato di essere ancora un portiere affidabile. Un debutto assolutamente positivo e convincente quello dell'estremo difensore bosniaco che per poco non parava anche il rigore di Pulgar. Nei prossimi giorni, si saprà qualcosa di più sulle condizioni di Gigio, ma nessuno vuole correre rischi e dunque contro il Genoa il portiere titolare potrebbe essere Begovic.