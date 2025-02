Gazzetta - Milan, Gimenez è pronto: oggi primo allenamento in gruppo, domani l'esordio contro la Roma

Santiago Gimenez è stato il grande colpo del mercato invernale del Milan che, dopo una lunga trattativa, lo ha preso a titolo definitivo dal Feyenoord. L'attaccante messicano è già stato ieri a Milanello dove ha svolto un lavoro personalizzato per via del piccolo problema fisico rimediato nella sua ultima partita con la squadra olandese contro il Lille. Lo staff medico milanista non ha voluto correre rischi, anzi le risposte sono state positive e oggi il nuovo numero 7 rossonero svolgerà il suo primo allenamento in gruppo agli ordini di Sergio Conceiçao.

PRONTO AL DEBUTTO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Gimenez punta poi a fare il suo esordio con la maglia del Milan domani sera a San Siro contro la Roma nei quarti di Coppa Italia. Da capire ancora se dal 1' o a gara in corso, ma, se tutto andrà come previsto durante l'allenamento di oggi a Milanello, i tifosi milanisti potranno ammirarlo per la prima volta sul campo del Meazza. "È pronto e carico" ha detto Zlatan Ibrahimovic prima del derby. Oggi alle 12 il messicano verrà presentato alla stampa, poi di corsa a Milanello per il primo allenamento in gruppo con i suoi nuovi compagni.

IL SOGNO DI SANTI - Gimenez, che nella prima parte di stagione ha segnato 16 reti con il Feyenoord, ha raccontato le sue emozioni a Milan TV: "Il Milan era il club di cui ero innamorato fin da bambino. Guardavo Kakà, Beckham, Ronaldinho, Pirlo, Gattuso... Tutto quel gruppo di calciatori che ha impressionato il mondo. Per questo il Milan è sempre stato il mio sogno fin da piccolo. Ho tantissime foto vecchie in cui indosso la maglia rossonera". Il centravanti messicano ha voluto fortemente il Milan e ora il suo sogno è diventato finalmente realtà.