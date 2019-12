Gazzetta - Milan, Ibra affare totale: maglie, stadio e sponsor, Zlatan non porterà solo gol

L’effetto Ibrahimovic si farà sentire prestissimo. E non soltanto in campo. Se lo augurano, ovviamente, i vertici del Milan, che hanno deciso di puntare con decisione sullo svedese. Investire sui giovani di talento resta la linea guida del mercato rossonero, ma affidarsi all'esperienza di Zlatan - osserva La Gazzetta dello Sport - è l’eccezione alla regola che ha messo d’accordo tutti.

SOCIAL E MAGLIE - Ibra non porterà solo gol. Per avere un’idea di quanto il suo ingaggio possa incidere sull’appeal del Milan basta dare un’occhiata ai social: i follower di Zlatan su Instagram sono 40 milioni, circa sei volte quelli del club rossonero (6,7 milioni). Il numero di maglia non è ancora stato ufficializzato, ma negli store sono già pronte le "strisce" con la scritta "Ibrahimovic" da applicare sulle casacche. E c’è da scommetterci che le richieste dei tifosi per una divisa marchiata Ibra doppieranno quelle per gli altri giocatori. Insomma, è verosimile immaginare un’impennata significativa sul numero di maglie vendute.

SPONSOR - Ma l’effetto Ibra si farà sentire anche allo stadio. Con lo svedese in campo, la campagna abbonamenti per le partite interne del girone di ritorno potrà subire un’accelerata. Il rendimento di Zlatan, infine, potrà giocare un ruolo determinante pure nel settore delle sponsorizzazioni e degli accordi commerciali: a giugno scade il contratto con Emirates e Ibrahimovic può essere una carta in più nel caso di una eventuale nuova partnership.