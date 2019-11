Gazzetta - Milan-Ibra, balla un milione: Zlatan ne ha chiesti tre per i primi sei mesi, i rossoneri ne offrono due

Ieri mattina, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato sui social un video con la maglia dell’Hammarby con il suo nome: in molti, inizialmente, hanno pensato che fosse l'annuncio della sua nuova squadra, ma alla fine è emerso che si tratterebbe solo di un "lancio" autopromozionale nell’ottica di una futura collaborazione commerciale (alcuni dicono invece che lo svedese potrebbe diventare un socio del club).

BALLA UN MILIONE - I tifosi del Milan possono quindi continuare a sognare il suo ritorno a Milanello. Come riporta La Gazzetta dello Sport, questi sono giorni di riflessione, soprattutto da parte di Ibra che sta valutando l'offerta dei rossoneri. Nelle ultime ore, è filtrato che l'attaccante vorrebbe tre milioni di euro per i primi sei mesi, mentre la proposta del club di via Aldo Rossi è di due milioni. Balla dunque un milione, il dialogo tra le parti prosegue, mentre Bologna e Napoli restano alla finestra.

SERVE UNO SFORZO - Per arrivare alla tanto attesa fumata bianca, serve uno sforzo da entrambe le parti. In via Aldo Rossi restano in attesa della decisione di Ibrahimovic, consapevoli di aver fatto il massimo. Inizialmente sembrava che lo svedese potesse dare una risposta entro metà dicembre, ma ora la sensazione è che alla fine la sua scelta sarà resa nota già nei primi giorni del mese.