Gazzetta - Milan, Ibra chiama Morata: sì dello spagnolo, da sistemare gli ultimi dettagli del contratto

Il Milan ha scelto Alvaro Morata come grande rinforzo in attacco dopo l'addio di Olivier Giroud. E Zlatan Ibrahimovic si sta muovendo in prima persona per portare in rossonero il capitano della Spagna che ieri sera ha eliminato la Francia di Mike Maignan e di Theo Hernandez e ha conquistato la finale dell'Europeo (stasera è in programma l'altra semifinale tra l'Olanda di Reijnders e l'Inghilterra).

LA CHIAMATA DI IBRA - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, lo svedese ha telefonato a Morata e lo ha convinto a dire sì al Milan, spiegandogli che a Milanello tutti lo ritengono il rinforzo giusto per le sue caratteristiche tecnico-tattiche, ma anche umane. L'ex Juventus ha poi ricevuto anche rassicurazioni dal neo tecnico milanista Paulo Fonseca che sarà al centro del progetto tattico del portoghese. Ottenuta anche queste rassicurazioni, lo spagnolo si è di fatto promesso al club di via Aldo Rossi.

ULTIMI DETTAGLI - Il Diavolo è pronto a pagare la clausola rescissoria da 13 milioni di euro, mentre ci sono ancora da sistemare gli ultimi dettagli economici del nuovo contratto di Morata: il Milan ha infatti messo sul piatto un triennale da quattro milioni di euro netti a stagione più bonus, mentre il 31enne madrileno chiede un quadriennale fino al 2028 a una cifra un po' più alta, intorno ai cinque milioni. C'è quindi ancora un po' di distanza tra le parti, ma l'affare non sembra essere a rischio. Il Milan è pronto ad accogliere Morata che al termine dell'Europeo prenderà una decisione definitiva sul suo futuro.