Gazzetta - Milan, ieri contatto con il fratello-agente di Rashford. C'è l'ostacolo ingaggio, Trincao l'alternativa

Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United dove è ormai finito ai margini del progetto tecnico di Amorim, è la prima scelta del Milan per rinforzare l'attacco durante questo mercato di gennaio. A scriverlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il fratello-agente della punta inglese ieri era a Milano e ha parlato con i dirigenti del club di via Aldo Rossi.

OSTACOLO INGAGGIO - In questo affare c'è però un grande ostacolo per il Milan, che non è la concorrenza di altre squadre come per esempio il Borussia Dortmund, ma l'elevato ingaggio che percepisce Rashford, circa 13 milioni di euro a stagione. Un cifra che, anche per sei mesi, il Diavolo non ha nessuna intenzione di spendere, nonostante il giocatore piaccia molto (a fargli posto in rosa potrebbe essere Noah Okafor, finito nel mirino del Lispia). Servirà l'aiuto dell'United che dovrà pagare una buona parte dell'ingaggio, il giocatore dovrà a sua volta rinunciare a qualcosa, ma per arrivare all'inglese, il club di via Aldo Rossi dovrà comunque fare uno sforzo economico importante.

PRESTITO E ALTERNATIVA - Con quale formula potrebbe avvenire il trasferimento di Rashford a Milanello? Il Manchester spinge per la cessione e quindi avrebbe già dato il suo via libera anche al prestito secco, che al momento sembra essere l'opzione più semplice. Con l'eventuale inserimento del riscatto ci sarebbe da trovare un accordo sullo stipendio per gli anni successivi ed è un particolare non da poco visto quanto guadagna Rashford. Il Milan tiene vive anche altre piste alternative, in particolare quella che porta a Francisco Trincao dello Sporting Lisbona, il cui contratto con i portoghese scade nel 2026 e il Diavolo sui giocatori a un anno o un anno e mezzo dalla scadenza ha costruito gli ultimi due mercati.