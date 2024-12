Gazzetta - Milan, il 2025 sarà un anno cruciale per il progetto RedBird: dal primo trofeo ai rinnovi fino al nuovo stadio

Il 2025 sarà un anno cruciale per il progetto RedBird. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Gerry Cardinale ha chiuso il 2024 ottenendo il rifinanziamento del vendor loan con Elliott sino al luglio 2028 e che arriva al nuovo anno con obiettivi ben precisi, in primis ovviamente in campo dove non può assolutamente essere mancata la qualificazione alla prossima Champions League sia per motivi sportivi che economici.

PRIMO TROFEO - Devono poi migliorare i risultati della squadra di Paulo Fonseca perchè nessuno è soddisfatto di quelli ottenuti in questa prima parte di stagione. Cardinale punta a vincere il primo trofeo sotto la sua gestione e chissà che non arrivi già nei primi giorni del 2025 quando il Milan sarà impegnato nella Final Four della Supercoppa Italiana (il 3 gennaio il Diavolo giocherà la semifinale contro la Juventus, mentre il 6 gennaio è in programma l'eventuale finale contro una tra Inter e Atalanta). I rossoneri sono poi ai quarti di Coppa Italia, un'altra competizione che possono puntare a vincere, mentre sarà quasi impossibile imporsi in Serie A e in Champions League.

RINNOVI E STADIO - Nel prossimi mesi, sono attesi poi tre rinnovi importanti, vale a dire quelli di Christian Pulisic, Mike Maignan e Tijjani Reijnders. Con tutti e tre l'accordo è già stato trovato, mancano solo firma e annuncio. In via Aldo Rossi sono poi al lavoro anche per il prolungamento di Theo Hernandez, per il quale si respira più ottimismo rispetto a qualche mese fa. Il 2025 dovrà essere poi anche l'anno in cui dare un'accelerata definitiva al progetto del nuovo stadio, che è vitale per garantire ricavi extra in futuro. Nei giorni scorsi, il presidente Paolo Scaroni ha di fatto certificato il sorpasso del nuovo San Siro su San Donato.