Gazzetta - Milan, il 23 dicembre Elliott ha incontrato Rangnick: accordo raggiunto, ma Pioli resta in corsa per la conferma

Ivan Gazidis, ad milanista, ha confermato più volte negli ultimi giorni la sua fiducia a Stefano Pioli: il dirigente sudafricano ha spiegato anche allo stesso tecnico rossonero che è ancora in corsa per la conferma nonostante le tante voci che ci sono su Ralf Rangnick. L'ex Arsenal ha dichiarato le stesse cose anche davanti ai giocatori alla vigilia della sfida contro il Genoa, così da dare maggiori certezze a tutta la squadra.

ACCORDO E PENALI - In realtà, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, i contatti tra il club e Rangnick ci sono stati eccome e sono iniziati all'indomani della disfatta di Bergamo: il 23 dicembre, infatti, i vertici di Elliott hanno infatti incontrato in gran segreto il tedesco, che attualmente è l'"Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull". E un'intesa tra le parti sarebbe stata pure già raggiunta, anche se nell'accordo sono presenti diverse clausole, tra cui per esempio una che prevede il pagamento di una penale all'ex Lipsia nel caso in cui Elliott dovesse decidere di cambiare strategia.

NO ADDIO ANTICIPATO - Pioli si giocherà quindi le sue carte da qui alla fine della stagione: non è stata infatti mai presa in considerazione la possibilità di un addio anticipato dell'attuale tecnico milanista per fare spazio subito a Rangnick, il quale preferisce iniziare il suo lavoro solo nella prossima stagione. Purtroppo per Pioli, nonostante la fiducia di Gazidis, le voci sul tedesco non si placheranno e lo accompagneranno fino al termine del campionato.