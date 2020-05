Gazzetta - Milan, il futuro di Ibra e Maldini: Zlatan verso il sì, il dt è più in bilico

In casa rossonera, ci sono diverse questioni che verranno affrontate nei prossimi mesi e tra queste c'è anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic e di Paolo Maldini: in entrambi i casi, saranno decisivi i loro incontri con l'ad Ivan Gazidis che dovrebbero esserci quando finirà il campionato. Al momento, come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, lo svedese appare più vicino alla permanenza al Milan rispetto al direttore tecnico milanista, la cui posizione è più in bilico.

PROGETTO E PANCHINA - Dalle indiscrezioni che filtrano, non dovrebbero esserci particolare problemi ad arrivare ad un accordo tra Ibra e il club per il rinnovo. Il nocciolo della questione non sarebbe economico visto che di fatto le parti avevano già trovato un'intesa a gennaio anche per la stagione 2020-2021 (il club è pronto a fare uno sforzo per lo svedese), ma piuttosto il succo della questione riguarda il progetto e soprattutto chi siederà sulla panchina rossonera nella prossima annata: prima di formalizzare un'offerta concreta, Gazidis vuole infatti che ci sia maggiore chiarezza su chi sarà l'allenatore milanista.

NO CONVIVENZA - Più incerto è invece il futuro di Maldini in quanto ci sono diverse incognite: l'addio di Boban potrebbe infatti portarlo a salutare anche lui a fine stagione, soprattutto se dovesse arrivare un manager come Ralf Rangnick con il quale la convivenza appare assolutamente impossibile. Il tedesco verrebbe a fare sia l'allenatore che il dirigente e quindi l'ex capitano vedrebbe depotenziato il suo ruolo, cosa che lo porterebbe a lasciare certamente il Milan.