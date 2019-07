Gazzetta - Milan, il paradosso di Donnarumma: punto di forza, ma anche "tappo" per il mercato

Gigio Donnarumma è da sempre in cima alla lista di coloro che potrebbero permettere al Milan di fare una grande plusvalenza e dare così una bella sistemata ai conti rossoneri: cresciuto nel settore giovanile milanista, il giovane portiere è infatti il giocatore che garantirebbe al Diavolo il guadagno maggiore, visto che il club di via Aldo Rossi vuole almeno 50 milioni di euro cash. Per il momento, però, Donnarumma è ancora al suo posto, nonostante il pressing del PSG che nelle scorse settimane ha già presentato una prima offerta, poi rifiutata dai rossoneri.

DOPPIA VESTE - Gigio non ha mai nascosto di voler restare al Milan e le parole dei giorni scorsi hanno fatto capire ancora di più le sue intenzioni. In via Aldo Rossi, però, nonostante le parole di Maldini e Boban ("l’idea di averlo per tanto tempo è la prima che ci passa per la testa"), potrebbero essere costretti a cambiare la strategia: come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, la sua mancata partenza frena il mercato milanista e così Donnarumma si ritrova ad essere da una parte un punto di forza del Diavolo e dall'altro un "tappo" per gli affari più ricchi.

CAMBIO STRATEGIA - Cosa farà adesso il Milan? Anche se lo cose non dovessero cambiare, ma non è escluso che il PSG provi un altro affondo nelle prossime settimane, il mercato dei rossoneri non si fermerà agli acquisti fatti finora (Krunic e Hernandez) e quelli che potrebbero chiudersi presto (Bennacer e Veretout). Ovviamente, senza l'uscita di un big come Gigio, le cose saranno più complicate e sarà necessario monetizzare cedendo altri giocatori, come Castillejo, Borini o Laxalt, impresa non certo semplice.