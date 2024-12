Gazzetta - Milan, il punto sugli infortunati: chi recupera e chi no per la Supercoppa?

L’emergenza per la gara di stasera a Verona preoccupa il Milan anche in vista della gara di domenica 29 a San Siro contro la Roma e soprattutto delle Final Four di Supercoppa Italiana che il Diavolo giocherà ad inizio 2025 in Arabia Saudita con Inter, Atalanta e Juventus. Stasera contro i veneti non ci saranno Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Morata e Okafor. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla loro situazione in vista delle prossime sfide del Diavolo.

TRA ROMA E ARABIA SAUDITA - I tempi di recupero più lunghi sono quelli di Alessandro Florenzi, out dall'estate dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio destro, mentre non preoccupano le condizioni di Alvaro Morata, che non sarà a disposizione per Verona per una tonsillite. Per quanto riguarda Christian Pulisic, che è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro accusata del primo tempo della gara contro l’Atalanta, all'inizio della prossima settimana l'attaccante americano si sottoporrà a un nuovo esame per valutare come procede la sua guarigione. Il suo obiettivo è quello di tornare tra i convocati di Fonseca per la sfida del 29 dicembre contro la Roma a San Siro. Stessa speranza anche per Ismael Bennacer e Luka Jovic che puntano ad andare almeno in panchina contro i giallorossi. Se non ce la dovessero fare, il loro rientro avverrà comunque in Supercoppa.

SUPERCOPPA A RISCHIO - Più complicato sarà invece riavere Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah e Noah Okafor per la trasferta in Arabia Saudita. Come Pulisic, anche l'inglese, out per una lesione al bicipite femorale destro, si sottoporrà nei prossimi giorni ad un esame di controllo e capirà se potrà sperare o meno nel miracolo di essere a disposizione per la Supercoppa. Sono seri anche i problemi muscolare di Musah e Okafor e la sensazione è che entrambi non faranno parte della lista dei convocati di Fonseca per gli impegni in terra araba.