Gazzetta - Milan, il ritorno dei centravanti: Giroud titolare contro l'Udinese, primo allenamento in gruppo per Origi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualcuno parlava già di emergenza in attacco, con tre centravanti su tre ai box per la prima di campionato contro l'Udinese, ma in realtà contro i friulani Stefano Pioli avrà certamente a disposizione Olivier Giroud e chissà che anche Divock Origi non possa andare almeno in panchina.

PRIMA VOLTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che ieri il belga ha lavorato per la prima volta con la squadra, saltando solo la partitella finale. Si tratta di un'ottima notizia e testimonia che l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori a lungo è ormai solo un brutto ricordo. Da qui a sabato, Origi proseguirà gli allenamenti in gruppo, con la speranza di andare almeno in panchina contro l'Udinese, anche se al momento non ci sono certezze. Se non sarà a disposizione contro i friulani, lo sarà per il match successivo contro l'Atalanta.

TITOLARE SABATO - Per quanto riguarda Giroud, che è alle prese con un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di giocare l'ultima amichevole estiva contro il Vicenza, ieri ha svolto ancora un allenamento personalizzato, ma tra oggi e venerdì al massimo è previsto il suo ritorno in gruppo. Il centravanti francese sarà poi titolare contro l'Udinese. Stesso destino anche per Messias, che ieri ha lavorato a parte anche lui, mentre Pioli ritroverà Sandro Tonali nella trasferta di Bergamo.