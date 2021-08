Gazzetta - Milan-Ilicic, passi avanti: l'Atalanta ha aperto al prestito oneroso

Il Milan ha messo da tempo nel mirino Josip Ilicic, che è in uscita dall'Atalanta e viene visto in via Aldo Rossi come un'interessante occasione di mercato per rinforzare la sua trequarti. Lo sloveno ha già deciso da qualche mese di lasciare Bergamo e il suo agente Amir Ruznic si è messo subito al lavoro per trovare una nuova squadra, tenendo conto di una richiesta ben precisa del suo assistito, cioè restare il più vicino possibile a Milano dove il giocatore vive ora con la famiglia.

ADDIO VICINO - Proprio per questo motivo, la destinazione Milan è stata sempre la preferita di Ilicic che intanto non è stato convocato per l'amichevole di oggi dell'Atalanta contro il West Ham. Dietro a questa decisione di Gasperini ci sono ovviamente motivi di mercato perchè il suo addio appare sempre più vicino. Soprattutto dopo che i bergamaschi hanno fatto un passo importante verso il Milan che non ha mai voluto mettere sul piatto gli 8 milioni di euro che chiedeva Percassi: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Atalanta ha aperto anche alla cessione di Ilicic ai rossoneri in prestito oneroso.

FINE MERCATO - Lo sloveno, che ha un contratto con i nerazzurri fino al 2023 (con opzione per il 2024), spera di avere presto novità dal Milan, che fin da subito ha messo in chiaro di non voler spendere grandi cifre per il suo cartellino. L'apertura al prestito dei bergamaschi è dunque un passo avanti importante nella trattativa, anche se l'affare sembra destinato a sbloccarsi solo a fine mercato.