Gazzetta - Milan-Ilicic, si tratta ma affare possibile solo a bassissimo costo

Il Milan non molla la presa su Josip Ilicic, che è in uscita dall'Atalanta tanto da non essere stato convocato per l'ultima amichevole contro il West Ham. In via Aldo Rossi, lo sloveno non viene visto come un trequartista da alternare a Brahim Diaz, ma come un'opzione in più per Stefano Pioli da sfruttare sulla fascia destra. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega anche a che punto è la trattativa tra Milan e Atalanta.

SOLO A BASSO COSTO - I rossoneri sono in pressing, ma non intendono spendere grosse cifre per acquistare il suo cartellino dall'Atalanta. Anzi, il Diavolo vorrebbe dare solo un piccolo indennizzo ai bergamaschi per liberare il 33enne attaccante esterno sloveno. Ilicic, da parte sua, spinge per la destinazione rossonera, ma se il club nerazzurro non abbasserà ulteriormente le sue pretese difficilmente l'affare potrà andare in porto.

CASTILLEJO IN USCITA - In questo momento, la fascia destra d'attacco del Milan è coperta da Saelemaekers e da Castillejo, ma quest'ultimo è nella lista dei partenti e quindi in caso di cessione dello spagnolo al Diavolo serve necessariamente un nuovo innesto anche in quella zona di campo. La scelta di Maldini e Massara è caduta proprio su Ilicic, ma l'affare sembra essere fattibile solo a bassissimo costo.